Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,84 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 56,84 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,64 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.489 Porsche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2025 (54,98 EUR). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 3,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,13 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,27 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

