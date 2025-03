Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 53,34 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 53,34 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 53,16 EUR. Bei 54,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283.252 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 81,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2025 (53,16 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,34 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,00 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 3,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

