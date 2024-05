Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag schwächer

Kurs der Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 81,36 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 81,36 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 81,00 EUR. Mit einem Wert von 81,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 101.279 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 12,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Nach Millionen-Investment: Porsche mit Feier zum Start der Elektromobilität in sächsischem Werk - Porsche-Aktie leichter