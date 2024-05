Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag verlustreich

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 80,90 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 80,90 EUR. Bei 80,88 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,44 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 259.028 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,32 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 12,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,50 EUR.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

