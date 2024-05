Porsche Aktie News: Porsche gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 81,74 EUR nach.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 81,74 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 81,00 EUR. Bei 81,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 24.092 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,79 Prozent. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Abschläge von 11,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

