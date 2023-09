Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochvormittag fester

So entwickelt sich Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 96,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 96,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 96,06 EUR. Bei 95,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 10.245 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,35 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit Zuschlägen

XETRA-Handel DAX zum Start schwächer

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer