Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 66,28 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 66,28 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,86 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 66,00 EUR. Bisher wurden heute 65.514 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 64,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,63 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

