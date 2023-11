Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,32 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 90,32 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 90,32 EUR. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.658 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 81,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,67 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 vorlegen.

