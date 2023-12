Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 80,42 EUR.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 80,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 81,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 80,38 EUR. Bisher wurden heute 245.740 Porsche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. 50,21 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,84 EUR fiel das Papier am 18.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,44 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

