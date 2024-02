Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 80,68 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 80,68 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 80,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 105.335 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 10,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,88 EUR an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Porsche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

