Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Aufwind

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 79,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 79,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 79,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,54 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 12.285 Aktien.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 10,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Porsche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags

DAX aktuell: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne