Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Donnerstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 94,34 EUR zu.

Das Papier von Porsche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 94,34 EUR. Bei 95,36 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.982 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 30,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 29.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Porsche.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,28 EUR je Aktie.

