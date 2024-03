Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 94,22 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 94,22 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 95,36 EUR zu. Bei 94,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 279.668 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Gewinne von 28,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 23,46 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 97,63 EUR an.

Porsche veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Porsche am 29.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Aktie aus.

