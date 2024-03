Blick auf Porsche-Kurs

Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagvormittag fester

21.03.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 94,84 EUR.

Werbung

Um 09:07 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 94,84 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,10 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.557 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 31,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Porsche-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 97,63 EUR. Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 29.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet. Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,28 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Bernstein Research beurteilt Porsche-Aktie mit Market-Perform Porsche-Analyse: DZ BANK stuft Porsche-Aktie mit Kaufen ein Porsche-Aktie fester: Betriebsratswahl in Zuffenhausen nicht wirksam

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Porsche