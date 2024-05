Porsche Aktie News: Porsche wird am Mittag ausgebremst

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 79,72 EUR ab.

Das Papier von Porsche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 79,72 EUR ab. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 79,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.854 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 51,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,28 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Morgan Stanley mit Rundumschlag: VW, Porsche und Mercedes-Aktien verlieren