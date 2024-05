Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 79,56 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 79,56 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,34 EUR ab. Bei 80,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 273.934 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. 51,84 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Mit Abgaben von 9,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 26.04.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

