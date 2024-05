Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 80,46 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 80,46 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 80,28 EUR. Bei 80,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.214 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,14 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Abschläge von 10,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 104,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,08 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Morgan Stanley mit Rundumschlag: VW, Porsche und Mercedes-Aktien verlieren