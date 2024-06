Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Porsche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,92 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,92 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 68,74 EUR. Bei 69,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 341.805 Porsche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 116,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 40,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,88 EUR am 19.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,51 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,25 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 26.04.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Porsche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie in Rot: JPMorgan hat Kursziel für Porsche-Aktie gesenkt

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell