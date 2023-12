Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 79,82 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 79,82 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 79,64 EUR. Bei 80,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.405 Porsche-Aktien.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,34 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2023 (79,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,23 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,44 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

