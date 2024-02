Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 81,58 EUR zu.

Die Porsche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 81,58 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 82,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,50 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 417.116 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 32,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 99,88 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

