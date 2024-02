Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 81,06 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 81,06 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,50 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,50 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 21.435 Aktien.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 32,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 11,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2022 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,88 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,62 EUR fest.

