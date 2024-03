Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Porsche im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Mit einem Wert von 93,44 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 93,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 94,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,58 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 179.773 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 29,28 Prozent zulegen. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 29,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,63 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 29.04.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 5,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

