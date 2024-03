Porsche Aktie News: Porsche tritt am Vormittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 93,50 EUR.

Bei der Porsche-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 93,50 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 93,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 93,06 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,14 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.816 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,80 EUR) erklomm das Papier am 24.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,87 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2022 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,63 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,28 EUR je Porsche-Aktie.

