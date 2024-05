Porsche Aktie News: Porsche wird am Mittag ausgebremst

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 76,72 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 76,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 76,46 EUR. Bei 78,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 438.419 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 6,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

