Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 76,30 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 76,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 75,82 EUR. Mit einem Wert von 78,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 1.044.417 Aktien.

Am 24.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,32 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 72,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,08 EUR im Jahr 2024 aus.

