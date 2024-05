Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 78,04 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 78,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 77,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.587 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. 54,79 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 72,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 104,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 26.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

