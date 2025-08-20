DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.752 +2,2%Nas21.475 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,67 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
So entwickelt sich Porsche

Porsche Aktie News: Porsche zieht am Freitagnachmittag an

22.08.25 16:09 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche zieht am Freitagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,09 EUR 0,70 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 46,77 EUR zu. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,01 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.400 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 60,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 18,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,79 EUR an.

Am 30.07.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Porsche-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
17:01Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17:01Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen