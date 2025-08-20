Porsche Aktie News: Porsche zieht am Freitagnachmittag an

So entwickelt sich Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,77 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 46,77 EUR zu. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,01 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.400 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 60,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 18,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,79 EUR an.

Am 30.07.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

