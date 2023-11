Porsche Aktie News: Porsche legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 90,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Die Porsche-Aktie legte bis auf 90,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 89,72 EUR. Zuletzt wechselten 59.417 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 25,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 81,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 9,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2024 veröffentlicht.

