Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 89,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 90,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.656 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 9,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,67 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 11.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

