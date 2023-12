Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 80,18 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 80,18 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 80,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.849 Porsche-Aktien.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 23.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 50,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2023 (79,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,67 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 103,44 EUR an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 vorlegen.

