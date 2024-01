Porsche Aktie News: Porsche zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 74,22 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 74,22 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,46 EUR an. Mit einem Wert von 72,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 289.029 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 62,76 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit Abgaben von 2,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 102,38 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

