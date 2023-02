Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 113,20 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 113,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 3.683 Stück.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 105,88 EUR angegeben.

Voraussichtlich am 13.03.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Porsche.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Porsche