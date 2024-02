Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 82,50 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 82,50 EUR. Bei 82,96 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 81,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 364.156 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,42 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2022 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 EUR aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Porsche-Aktie.

