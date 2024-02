Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag auf grünem Terrain

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 82,38 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 82,38 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 82,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.872 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 46,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,88 EUR an.

Am 03.05.2023 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Porsche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2023 5,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

