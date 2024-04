Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 90,58 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 90,58 EUR. Bei 90,70 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 89,92 EUR. Zuletzt wechselten 121.309 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 25,02 Prozent niedriger. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,75 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor.

Voraussichtlich am 26.04.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

