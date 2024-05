Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Porsche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 76,08 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 76,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,02 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 76,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 170.194 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,20 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Abschläge von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Porsche-, BMW-, VW-, Mercedes-Aktien & Co. wegen möglichen chinesischen Zöllen unter Druck