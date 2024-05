Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 75,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 75,98 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 75,90 EUR. Bei 76,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 385.518 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 120,20 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 36,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 5,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,08 EUR je Aktie belaufen.

