Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 77,12 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 77,12 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,34 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.312 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 120,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,48 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,50 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche veröffentlichte am 26.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,08 EUR im Jahr 2024 aus.

