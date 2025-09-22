Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit Kursplus

Blick auf Porsche vz-Kurs

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 41,58 EUR zu.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 41,58 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 41,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 41,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 296.514 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR an. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 44,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,990 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,04 EUR.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,30 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 23.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,338 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

