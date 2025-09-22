Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Porsche vz

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 41,58 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 41,58 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 41,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 460.616 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 44,56 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,990 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,338 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

