Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 88,34 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 88,34 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 88,24 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,48 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.437 Porsche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 28.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,65 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Porsche die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

