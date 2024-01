Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 75,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 75,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 76,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 195.388 Stück.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

