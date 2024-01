Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 75,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 76,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,78 EUR. Zuletzt wechselten 317.506 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,42 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,22 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 99,88 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

