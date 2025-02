Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 59,08 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 59,08 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,80 EUR. Bisher wurden heute 38.725 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. 63,44 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2025 bei 54,98 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 7,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

