Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 92,38 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 92,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 92,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,78 EUR. Zuletzt wechselten 153.172 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 28,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,75 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

