Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 75,26 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 75,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 75,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178.700 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 120,20 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 59,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,28 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,08 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Porsche-, BMW-, VW-, Mercedes-Aktien & Co. wegen möglichen chinesischen Zöllen unter Druck