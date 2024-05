Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 75,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 75,52 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 75,00 EUR. Bei 75,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 312.324 Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 120,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 37,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 72,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 26.04.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Porsche-, BMW-, VW-, Mercedes-Aktien & Co. wegen möglichen chinesischen Zöllen unter Druck