Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 110,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 110,80 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,55 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.685 Porsche-Aktien umgesetzt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,95 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.09.2024 erwartet.

