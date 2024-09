Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 68,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,3 Prozent auf 68,14 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 69,22 EUR zu. Bei 68,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 358.928 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 7,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 86,88 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

Varta-Aktie verliert deutlich: Kleinanleger wollen an Sanierung beteiligt werden - Klage wird wahrscheinlicher