Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Porsche vz im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 41,01 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 41,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,82 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.414 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,88 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 3,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Porsche vz veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,337 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von Volkswagen und Porsche nach Vortages-Rutsch erholt

Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht